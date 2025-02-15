İsrail ile Hamas arasında rehine-tutuklu takası

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması, yaşanan tüm gelgitlere rağmen yürürlükte. İsrail Cumartesi günü, anlaşma kapsamında, 3 İsrailli rehinenin Hamas tarafından serbest bırakılması karşılığında, 369 Filistinli tutsağı serbest bırakmaya başladı.



Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi'ne kaçırdığı rehinelerden ABD'li-İsrailli Sagui Dekel-Chen, Rus-İsrailli Sasha (Alexander) Troufanov ve Arjantin doğumlu Iair Horn, Cumartesi günü özgürlüğüne kavuştu.



Hamas militanları rehineleri Han Yunus'ta canlı yayın yapan kameralar önünde serbest bıraktı. Rehinelerin İsrail güvenlik güçleritarafından teslim alınmasından kısa süre sonra, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Ofer cezaevinde tutulan Filistinli tutukluları taşıyan ilk otobüsün yola çıktığı görüldü. Filistinli tutsakların bazılarının Filistin bayrağı taşıdıkları gözlendi.



Tel Aviv'de adı "Rehine Meydanı" olarak anılmaya başlayan meydanda ise, İsrailliler, sevinç gözyaşları döktü.



73 rehinenin yarısı ölmüş olabilir



Hamas şu ana kadar 19 İsrailli ve 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı. Hâlâ Hamas'ın elinde olduğu düşünülen 73 rehinenin yaklaşık yarısı, İsrail makamlarına göre kayıp veya hayatını kaybetmiş bulunuyor.



ABD'de Joe Biden'ın başkan olarak geçirdiği son gün olan 19 Ocak'ta varılan anlaşmanın ilk evresi, 42 günlük bir ateşkes öngörüyor.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta önce dile getirdiği, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü devralıp, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden sürüp, bölgeyi "Ortadoğu'nun rivierası" hâline getirecek şekilde yeniden inşa etmesi planları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin tepkisini çekmişti.