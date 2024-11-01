Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ile Hizbullah arasında barış görüşmelerinde Rusya’nın rolü /01 Kasım 2024 12:33

İsrail ile Hizbullah arasında barış görüşmelerinde Rusya’nın rolü

Newsweek’in haberine göre, ABD Beyaz Saray danışmanları Amos Hochstein ve Brett McGurk’un çalışmasıyla geliştirilen İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması için Rusya’dan talep olduğu ortaya çıktı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Newsweek, İsrail ile Hizbullah arasında  olası bir barış anlaşması çerçevesinde Rusya’nın arabuluculuk yapmasının söz konusu olduğunu yazdı. Bu talep İsrail tarafından dile getirildi. 

Newsweek, Washington’un Orta Doğu’daki liderliğinin sorgulandığı bir dönemde, Moskova’nın diplomatik etkinliğinin bu girişime önemli bir destek sağlayabileceğini belirtti. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Orta Doğu’da etkili bir arabulucu olarak ön plana çıkmaya başladığı ifade ediliyor.

Rusya'dan olumlu yanıt

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, RIA Novosti’ye verdiği demeçte, Moskova’nın Lübnan ile İsrail arasında barışın tesis edilmesine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde barışın sağlanması için çalışmalarını sürdüren Bogdanov, her iki tarafın çıkarlarını koruyacak karşılıklı kabul edilebilir anlaşmaların önemine vurgu yaptı.

İsrail’in Rusya’dan, gelecekte yapılacak olası bir anlaşmanın uygulanması ve korunması konusunda da destek istediği belirtiliyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Rusya’nın bir garantör olarak görev alabileceği ifade ediliyor.
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