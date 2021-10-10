İsrail ile İsveç arasında 7 yıl aradan sonra bir ilk...





İsrail ve İsveç arasındaki ilişkiler, İsveç hükümetinin Ekim 2014'te Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımasından bu yana soğuktu. İsveç’in kararı ardından İsrail Stockholm büyükelçisi evine çağırmıştı.





Eylül 2019’da İsveç Dışişleri Bakanı olan Ann Linde ise, Eylül 2021’de İsrail Dışişleri Bakanı olan meslektaşı Yair Lapid ile telefonla gayri resmi bir görüşme yaptı. Bu, yedi yıl içinde İsveç ile İsrail dışişleri bakanları arasında yapılan ilk görüşmeydi. Telefon görüşmesinde her iki bakanın nezaket alışverişinde bulundukları ve iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini konuştukları belirtiliyor. Görüşmeyle iki ülke arasında ilişkilerdeki uzun süreli soğukluk sona erdiği yorumları yapılıyor.





Görüşmenin ardından Yair Lapid, Twitter hesabında “Ülkelerimizin dışişleri bakanları arasında yedi yıl içinde ilk olan bu telefon görüşmesi, bu düzeyde ilişkilerin yeni bir başlangıcını simgeliyor” dedi ve Linde’nin, İsrail’in güvenliğine verdiği desteği takdir ettiğini, ülkeler arasında artan iş birliğini memnuniyetle karşıladığını yazdı.





İsrail hükümeti, İsrail karşıtı olarak nitelendirdikleri sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisinin (AP) 3 Ekim 2014-10 Eylül 2019 tarihleri arasında İsveç Dışişleri Bakanlığı yapan üyesi Margot Elisabeth Wallström’ü uzun yıllar boykot etmişlerdi.





Ann Linde’nin yakında İsrail'e seyahat etmesiyle bir İsveç dışişleri bakanı, Wallström’ün daha önce “istenmeyen kişi” ilan edildiği Kudüs’te karşılanmış olacak. Linde, Wallström’ün her zaman saygın bir konuk olduğu Filistin’i de ziyaret edecek.



