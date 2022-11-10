İsrail ile Rum Kesimi arasından 'Onur Nişanı' yakınlaşması

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Rum lider Anastasiadis’i Batı Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı rezidansında resmi törenle karşıladı.



Herzog, törende Anastasiadis’e, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti.



Açıklamada, Anastasiadis’e Onur Nişanı’nın, “İsrail’in müttefiki ve gerçek bir dostu olması, GKRY ve İsrail arasında pek çok alanda gelişen büyük dostluğa ve gelişen ortaklığa katkıları ve Akdeniz havzasında stratejik istikrar aktörleri olan İsrail, GKRY ve Yunanistan arasındaki üçlü ilişkinin kurulması ve geliştirilmesindeki kilit rolünden dolayı” verildiği kaydedildi.



Açıklamada, iki liderin törendeki konuşmalarına da yer verildi.



Anastasiadis’i ülkesinden ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Herzog, “İsrail ve Kıbrıs, son on yıllar boyunca sürekli büyüyen bir ittifak oluşturmada başarılı oldu. Akdeniz ulusları iş birliğiyle birleştirmekten çok çatışmalarla bölünürken, İsrail ve Kıbrıs (GKRY) gerçek bir dostluk kurdular.” dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin “bu iş birliği ruhuyla genişlediğini” kaydederek, şunları söyledi:



“Kritik iklim değişikliği girişiminizden EastMed Gaz Forumu’na; İsrail'den Kıbrıs'a (GKRY) ve oradan da Avrupa'ya güneş enerjisi sağlayacak olan EuroAsia Interconnector'ın kısa süre önce açılışından; Paphos’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden ortaklarımızla birlikte başlattığımız dört yönlü diyaloğa kadar, bu iş birliği ruhu, ortak zorluklar karşısında yeni platformlar ve çerçevede yayılmıştır.”



Rum lider Anastasiadis de, Onur Nişanı için Herzog’a şükranlarını ileterek, “Bu nişanı, şimdi gururla stratejik diyebileceğimiz, ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için harcadığım yorulmak bilmez çabaların tanınması ve takdirinin göstergesi olarak alçakgönüllülükle kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.