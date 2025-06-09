İsrail ile ticaret devam ediyor! Gergerlioğlu AKP’nin ikiyüzlü tavrını belgeledi

Bold Medya'da yer alan habere göre insan hakları savunucusu DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition – FFC) ait “Madleen” adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.



AKP hükümetinin iki yüzlü tavrını eleştiren Gergerlioğlu, İsrail ile devam eden ticaretin verilerini paylaştı. Gergerlioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



“Palavra atma! AK PArti, Madleen için timsah gözyaşı döken iktidarın Derince limanından yükleme yapmasına müsaade ettiği Siyonist ZİM firmasına ait Marlabull gemisi bu sabah İsrail Ashdod limanına girdi! İkiyüzlü iktidar hamaset yapıyor, İsrail Türkiye ticareti devam ediyor!”