Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ile ticaret devam ediyor! Gergerlioğlu AKP’nin ikiyüzlü tavrını belgeledi /09 Haziran 2025 16:31

İsrail ile ticaret devam ediyor! Gergerlioğlu AKP’nin ikiyüzlü tavrını belgeledi

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in "Madleen" adlı yelkenliyi alıkoyması sonrası AKP’nin iki yüzlü tavrını eleştirdi.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre insan hakları savunucusu DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition – FFC) ait “Madleen” adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

AKP hükümetinin iki yüzlü tavrını eleştiren Gergerlioğlu, İsrail ile devam eden ticaretin verilerini paylaştı. Gergerlioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Palavra atma! AK PArti, Madleen için timsah gözyaşı döken iktidarın Derince limanından yükleme yapmasına müsaade ettiği Siyonist ZİM firmasına ait Marlabull gemisi bu sabah İsrail Ashdod limanına girdi! İkiyüzlü iktidar hamaset yapıyor, İsrail Türkiye ticareti devam ediyor!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail ile ticaret devam ediyor! Gergerlioğlu AKP’nin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:59