İsrail, ilk aşamada serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini yayınladı

Haaretz'in haberine göre, Adalet Bakanlığı, dün gece saatlerinde, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin 42 gün sürecek ilk aşamasında İsrail'deki hapishanelerden serbest bırakılacak Filistinlilerin olduğu listeyi paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, bu kişilerin hangi sırayla serbest bırakılacağının bilinmediği belirtildi. Açıklamaya göre, Filistinlilerin serbest bırakılması pazar günü yerel saatle 16.00'dan önce gerçekleşmeyecek. Habere göre, ilk etapta serbest bırakılacağı öngörülen isimler arasında El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zubeydi de yer alıyor.











REHİNE TAKASI, AŞAMALI OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumu'na göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.









SON İKİ AŞAMANIN DETAYLARI SONRA AÇIKLANACAK

İsrail kabinesinin Hamas ile Gazze'de ateşkes ve rehine takası öngören anlaşmaya gece saatlerinde onay vermesinin ardından İsrail Adalet Bakanlığı, üç aşamada uygulanması öngörülen anlaşmanın ilk aşamasında İsrail'deki hapishanelerden serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini yayınladı. Listede 735 kişinin isimleri yer aldı. İsrail kabinesi, 7 saate yakın süren toplantının ardından anlaşmayı onaylarken, İsrail'in Gazze'ye saldırıları cumartesi erken saatlerde de devam etti. İsrail'in güneydeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında altı Filistinli hayatını kaybetti. Böylelikle ateşkesin açıklanmasından bu yana İsrail'in saldırılarında ölen Gazzelilerin sayısı 119'a yükseldi.Öte yandan, Filistin Yönetimi'ne bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi. Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler" ifadelerini kullandı. Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze'deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkat çekti.Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'daki yöneticilerinden Zahir Cebbarin, dün, Faris ile esir değişimi ile ilgili anlaşmayı ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri ele almıştı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebbarin'in Faris'le görüşmesine Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti yetkilileri de katılmıştı. Görüşmede, 'anlaşma ve esir değişimindeki gelişmeler ile esirlerin Filistin halkının fedakarlıklarına yakışacak bir şekilde onurla serbest bırakılmaları ve kabul edilmelerine ilişkin düzenlemelerin' tartışıldığı belirtilmişti. Görüşmede, esir değişim sürecinin koordine edilmesi ve esir değişim anlaşmasının tamamlanması için tüm engellerin giderilmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.İsrail'deki Ynet haber sitesine göre ise Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında ilk aşamada 290'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 1977 Filistinli esiri serbest bırakacak. Anlaşma, 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 1000 Filistinli esirin ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılmalarına rağmen yeniden tutuklanan 47 esirin serbest bırakılmasını içeriyor. Anlaşma metnine göre, takas, 42 günlük ilk aşamada belirli periyotlarla yedi defada gerçekleştirilecek. Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde üç, yedinci gününde dört İsrailli rehine serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35'inci günlerinin her birinde üçer ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrailli rehine serbest bırakılacak.Mısır medyası ise başkent Kahire'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bir toplantının Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'i içeren bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakatla sona erdiğini belirtti.Al Qahera News televizyonunun isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gazze'deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının tartışıldığı toplantı olumlu bir atmosferde geçti. Kaynak, anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm düzenlemeler üzerinde uzlaşıldığını, bunlar arasında Kahire'de ortak bir operasyon odasının oluşturulmasının da yer aldığını ifade etti.Kaynak, operasyon odasında, anlaşmanın hükümlerine uyulması ve etkin koordinasyon için Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail temsilcilerinin yer alacağını belirtti.Al Qahera News, dün ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Kahire'de teknik toplantıların başladığını bildirmişti. Kanal, toplantıya Mısır, Katar, ABD ve İsrail ekiplerinin katıldığını kaydetmiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.