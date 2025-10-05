'İsrail ilk geri çekilme hattını kabul etti'

Trump paylaşımında, “Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal başlayacak, rehine ve esir değişimi süreci devreye girecek. Bu bizi 3.000 yıllık felaketin sonuna yaklaştıracak” ifadelerini kullandı.



Trump, mesajının sonunda “Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz, takipte kalın!” dedi.



Bir gün önce yaptığı açıklamada ise Hamas’ın iki yıldır süren savaşı bitirmeye yönelik barış planının bazı unsurlarını kabul ettiğini belirten Trump, İsrail’e Gazze’deki bombardımanı durdurma çağrısında bulunmuştu. Hamas, planın bir kısmını kabul ettiğini, rehineleri serbest bırakmaya ve yönetimi diğer Filistinlilere devretmeye hazır olduğunu, ancak planın bazı yönlerinin istişare gerektirdiğini açıklamıştı.



Trump, Hamas’ın bu yanıtını “kalıcı barış için olumlu bir sinyal” olarak değerlendirerek, “Rehineleri güvenli bir şekilde çıkarabilmemiz için İsrail bombardımanı derhal durdurmalıdır” dedi.



Daha sonra paylaştığı kutlama videosunda Trump, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Türkiye’ye “barış çabalarındaki katkıları” için teşekkür etti ve “Bu büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın planının “ilk aşamasını uygulamaya hazır olduklarını” söyledi. Ancak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in Hamas’la anlaşmazlıklara girmeden “önceden belirlenen ilkeler temelinde savaşı bitirmekte kararlı” olduğu belirtildi.



Mısır ve Katar, son gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara “Gazze’deki trajik çatışmayı sona erdirmek için bu fırsatı değerlendirme” çağrısı yaptı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sosyal medya paylaşımında “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkesin sağlanması elimizde” dedi.



İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden kuruluş da Trump’ın çağrısını destekleyerek Netanyahu hükümetine “tüm rehineleri eve getirmek için derhal etkin müzakerelere başlama” çağrısı yaptı.



Olumlu sinyallere karşın, Gazze’nin geleceği ve Filistinlilerin haklarına ilişkin konular belirsizliğini koruyor. Hamas, bu alanlarda kararların “tüm Filistin gruplarının oy birliğiyle” ve “uluslararası hukuk temelinde” alınması gerektiğini vurguladı.