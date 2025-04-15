İsrail ilk kez önerdi, Hamas 'kırmızı çizgi' diyerek o maddeyi reddetti

Gazze'de yeni ateşkes masada. İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için ABD güvencesinde 45 günlük bir ateşkes anlaşması görüşülüyor. İsrail medyasında, İsrail hapishanelerinden yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, uzun süreli ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesi karşılığında yaklaşık 10 sağ ve çok sayıda ölü İsrailli esirin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı haberlerine yer verildi.





İsrail'in Hamas anlaşmayı kabul ederse ABD'nin arabulucular vasıtasıyla harekete, Tel Aviv'in anlaşmanın ikinci aşamasına, yani saldırıların sona erdirilmesine yönelik müzakerelere katılacağına dair taahhütte bulunduğunu kabul ettiği belirtiliyor.





SİLAH BIRAKMA TEKLİFİNE RET

Hamas, Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin yeni teklifin kendilerine ulaştığını, ancak direnişin silahsızlandırılmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, sunulan teklifin İsrail tarafından hazırlandığını ve ilk kez silah bırakma şartını içerdiğini söyledi.





'DİRENİŞİN SİLAHLARI KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Ebu Zuhri, “İşgalci İsrail, yeni teklifinde savaşı durdurma taahhüdünde bulunmuyor, sadece esirleri almak istiyor.” dedi. “Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir.” ifadelerini kullanan Ebu Zuhri, Hamas’ın bu şartı kabul etmediğini belirtti. Ebu Zuhri, “Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz.” ifadelerini kullandı.





'İSRAİL ÇEKİLİRSE TÜM ESİRLERİ BIRAKIRIZ'

Gazze’deki saldırıların durması ve İsrail askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesi halinde, ellerindeki tüm İsrailli esirleri teslim etmeye hazır olduklarını vurgulayan Ebu Zuhri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmaya çalıştığını, ABD Başkanı Trump’ın ise ona bu süreçte ortaklık ettiğini öne sürdü. Trump’ın mayıs ayında yapması planlanan Orta Doğu ziyareti hakkında ise, “Ellerinde Gazzeli kadınların ve çocukların kanı bulunan Trump'ın bölgeye ziyareti hoş karşılanmamalı.” ifadelerini kullandı.





Ebu Zuhri, Hamas’ın hiçbir şart altında teslim olmayacağını vurguladı: “Halkımızın iradesinin kırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgalci İsrail'e karşı her türlü baskı aracını kullanacaktır.” Gazze’de yaşananları ise “delilik” olarak niteledi ve buna verilecek cevabın da benzer sertlikte olacağını kaydetti.





'ÖNERİYİ İNCELİYORUZ'

Öte yandan Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucular tarafından iletilen önerinin incelendiği ve gerekli istişarelerin ardından kısa sürede yanıt verileceği belirtildi. Hamas’ın, yapılacak herhangi bir anlaşmada “kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, hakiki bir esir takası anlaşması, saldırılar sonucu yıkılan alanların yeniden inşası için ciddi adımlar ve Gazze ablukasının kaldırılması” şartlarında ısrarcı olduğu vurgulandı.