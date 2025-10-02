İsrail’in filoya müdahalesi İtalya’da protesto edildi

İtalya'nın başkenti Roma’da göstericiler, sloganlar atıp Filistin bayrakları sallayarak kentin ana tren garına girmeye çalıştı.Organizatörlere göre, yaklaşık 50 tekneden ve 500 kadar aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye yaklaşırken İsrail donanması tarafından durduruldu. Filoda iklim aktivisti Greta Thunberg, Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela ve birkaç Avrupalı milletvekili gibi tanınmış isimler yer alıyor. Filo, Filistinlilerle dayanışma amacıyla sembolik miktarda insani yardım malzemesi taşıyor.Aktivistlerin çarşamba akşamı sosyal medyada paylaştığı videolarda, İsrail savaş gemilerinin teknelere yaklaşarak motorlarını kapatmalarını söylediği görülüyor. Organizatörler, İsrail’i Gazze’ye yardım ulaştırmaya yönelik barışçıl girişimleri engellemekle suçladı.