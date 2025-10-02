Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’in filoya müdahalesi İtalya’da protesto edildi /02 Ekim 2025 14:27

İsrail’in filoya müdahalesi İtalya’da protesto edildi

Roma, Napoli ve Torino'da binlerce kişi, Gazze'ye yardım götüren filo ile uluslararası aktivistleri taşıyan gemilere İsrail'in müdahalesini protesto etmek için çarşamba günü sokaklara döküldü.

İtalya'nın başkenti Roma’da göstericiler, sloganlar atıp Filistin bayrakları sallayarak kentin ana tren garına girmeye çalıştı.


Organizatörlere göre, yaklaşık 50 tekneden ve 500 kadar aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye yaklaşırken İsrail donanması tarafından durduruldu. Filoda iklim aktivisti Greta Thunberg, Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela ve birkaç Avrupalı milletvekili gibi tanınmış isimler yer alıyor. Filo, Filistinlilerle dayanışma amacıyla sembolik miktarda insani yardım malzemesi taşıyor.

Aktivistlerin çarşamba akşamı sosyal medyada paylaştığı videolarda, İsrail savaş gemilerinin teknelere yaklaşarak motorlarını kapatmalarını söylediği görülüyor. Organizatörler, İsrail’i Gazze’ye yardım ulaştırmaya yönelik barışçıl girişimleri engellemekle suçladı.

