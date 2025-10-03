Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’in gözaltına aldığı Türk aktivistlerin serbest bırakılması bekleniyor /03 Ekim 2025 08:15

İsrail’in gözaltına aldığı Türk aktivistlerin serbest bırakılması bekleniyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, 2 Ekim akşamı İsrail donanması tarafından Akdeniz açıklarında durduruldu. Filoda yer alan teknelerden ve gemilerden en az 440 aktivist gözaltına alındı. Bunlar arasında 56 Türk vatandaşının bulunduğu, 48’inin ise İsrail’e götürüldüğü açıklandı.

Türkiye’nin Tepkisi

Anadolu Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor ve gerekli diplomatik girişimler sürdürülüyor. Yetkililer, İsrail’de devam eden dini bayramlar nedeniyle işlemlerde gecikme olabileceğini, ancak Türklerin önümüzdeki günlerde serbest bırakılmasının beklendiğini aktardı.

Bakanlık ayrıca, aktivistlerin sağlık durumları ve güvenlikleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Türkiye, yardım gemilerinin durdurulmasını sert bir dille kınayarak bunu “terör eylemi” ve “uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Küresel Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır” dedi.

Avrupa’dan Tepkiler

Olay uluslararası düzeyde de yankı buldu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gemilerin İsrail’in Aşdod Limanı’na çekileceğini, aktivistlerin ise önümüzdeki günlerde sınır dışı edileceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, filonun eylemlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını zayıflatabileceğini söyledi.

Buna karşılık İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, filonun insani niteliğini savunarak, “Unutmamak gerekir ki bu bir yardım misyonu. İsrail yardımların girişine izin verseydi buna gerek kalmazdı” ifadelerini kullandı. Sanchez ayrıca, İspanyol katılımcıların tam diplomatik korumadan yararlanacağını belirtti.

Uluslararası Hukuk Tartışması

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, devletler yalnızca kıyılarından 12 deniz mili (yaklaşık 19 km) uzaklığa kadar yetki sahibi. Dolayısıyla uluslararası sularda seyreden gemilere el koyma hakkı bulunmuyor. Ancak bu kural, silahlı çatışma halinde farklı bir boyut kazanabiliyor.

Gözaltına Alınanların Listesi

Filo, perşembe günü sabah saatlerinde gözaltına alınan aktivistlerin listesini paylaşmıştı. İlk listede 27 Türk’ün ismi yer alıyordu. Bunlar arasında Umut Aslan, Abdullah Gündem, Abdulsamed Turan, Haşmet Yazıcı, Yaşar Yavuz, Ersin Çelik ve Zeynep Tekocak gibi isimler bulunuyor.
