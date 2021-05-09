İsrail’in şiddeti bitmiyor: 53 kişi yaralandı

İsrail’in yıllardır bitmek bilmeyen zulmü yeni bir boyuta taşındı… Önceki gün 205 Filistinliyi yaralayan İsrail güçleri yine sert müdahalede bulundu.













İsrail güçleri, bugün de şiddetini sürdürdü. İsrail askerleri, Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Kudüs'te dün ve bugün yaşanan olaylar Gazze'de protesto edildi. Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail güçlerinin Kudüs'teki müdahalesine karşı bir araya geldi. Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attı. İsrail askerleri, Gazzelilere de müdahale etti.









YARALILAR PLASTİK MERMİ İLE VURULMUŞ





Binlerce Filistinli, Kadir Gecesi nedeniyle geldikleri Mescid-i Aksa’da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı’nda toplandı. İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.









Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 53 kişinin yaralandığını, yaralılardan 6'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların çoğunun plastik mermi ile vurulduğu bildirildi.









Açıklamada, çok sayıda yaralı olmasına rağmen ambulansların Şam Kapısı'na yaklaşmasına izin verilmediği de belirtildi.





İSRAİL SES BOMBASI İLE SALDIRMIŞTI





İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmış, Filistinlilere ses bombaları ile saldırmıştı.





Olayda en az 205 Filistinli yaralanmıştı. İsrail’in orantısız güç kullanması, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.