Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Sumud Filosu’ndaki 25 Türkü gözaltına aldı /02 Ekim 2025 09:26

İsrail Sumud Filosu’ndaki 25 Türkü gözaltına aldı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının uluslararası sularda gerçekleştirdiği operasyonla karşılaştı. Müdahalede 19 tekne durduruldu, 24 tekne ise yoluna devam etti. Operasyonda 25 Türk vatandaşının gözaltına alındığı açıklandı.

SHABER3.COM

İsrail Dışişleri Bakanlığı, filodaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu aktivistlerin güvenlik altında olduğunu belirtti. Ancak Türkiye, müdahaleyi sert bir dille kınayarak “uluslararası hukuka aykırı bir terör eylemi” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı. Fransa da katılımcıların güvenliklerinin sağlanmasını istedi.

Müdahale, Türkiye, Almanya ve İtalya’da protesto gösterilerine yol açtı. Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde, Berlin’de yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemlerde ve Roma’da düzenlenen yürüyüşlerde İsrail karşıtı sloganlar atıldı. İtalya’da büyük sendikalar filoyla dayanışma için genel grev çağrısı yaptı.

Filoda 500’e yakın aktivist ve siyasetçi bulunuyor. Aralarında Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela, Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan ve eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da var. Gemiler, yaklaşık 130–150 kilometre mesafeyle Gazze kıyılarına en yakın noktalarından birine ulaşmış durumda.

Ağustos sonunda İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan filo, 44 ülkeden aktivistleri bir araya getiriyor ve ağırlıklı olarak kuru gıda ve tıbbi yardım taşıyor. İsrail ise yardımın başka limanlardan ulaştırılabileceğini savunarak filonun “asıl amacının provokasyon” olduğunu öne sürüyor. Filonun sözcüleri ise bu iddiayı reddediyor, Gazze halkının kendi sınırlarını kontrol etme hakkına vurgu yapıyor.

“Sumud”, Arapçada “kararlılık” anlamına geliyor ve Filistin direnişinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye ulaşmaya çalışan en büyük insani yardım konvoyu olma özelliğini taşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Sumud Filosu’ndaki 25 Türkü gözaltına aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:37