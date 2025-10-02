İsrail Sumud Filosu’ndaki 25 Türkü gözaltına aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, filodaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu aktivistlerin güvenlik altında olduğunu belirtti. Ancak Türkiye, müdahaleyi sert bir dille kınayarak “uluslararası hukuka aykırı bir terör eylemi” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı. Fransa da katılımcıların güvenliklerinin sağlanmasını istedi.



Müdahale, Türkiye, Almanya ve İtalya’da protesto gösterilerine yol açtı. Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde, Berlin’de yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemlerde ve Roma’da düzenlenen yürüyüşlerde İsrail karşıtı sloganlar atıldı. İtalya’da büyük sendikalar filoyla dayanışma için genel grev çağrısı yaptı.



Filoda 500’e yakın aktivist ve siyasetçi bulunuyor. Aralarında Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela, Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan ve eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da var. Gemiler, yaklaşık 130–150 kilometre mesafeyle Gazze kıyılarına en yakın noktalarından birine ulaşmış durumda.



Ağustos sonunda İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan filo, 44 ülkeden aktivistleri bir araya getiriyor ve ağırlıklı olarak kuru gıda ve tıbbi yardım taşıyor. İsrail ise yardımın başka limanlardan ulaştırılabileceğini savunarak filonun “asıl amacının provokasyon” olduğunu öne sürüyor. Filonun sözcüleri ise bu iddiayı reddediyor, Gazze halkının kendi sınırlarını kontrol etme hakkına vurgu yapıyor.



“Sumud”, Arapçada “kararlılık” anlamına geliyor ve Filistin direnişinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye ulaşmaya çalışan en büyük insani yardım konvoyu olma özelliğini taşıyor.