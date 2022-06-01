İsrail’in Türkiye uyarısı turizmi etkiledi

İlişkilerde normalleşme sürecine giren Türkiye-İsrail hattında yaşanan ilginç bir gelişme İsrail'den Türkiye'ye seyahatleri etkiledi.









İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen hafta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. Khodaei'nin evinin önünde öldürülmesinin arkasında İsrail olduğu iddia edilirken İsrail yönetimi vatandaşlarına “Zorunlu olmadıkça İran ile sınırı olan ülkelere gitmeyin” çağrısı yapmıştı.





Yapılan açıklamada, “Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilirler” denmişti.





TÜRKİYE’YE SEYAHATLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ





Bu uyarı sonrasında Türkiye'ye gitmek isteyen İsraillilerin sayısında büyük düşüş yaşandı.





Times of Israel sitesinin Channel 12 kanalından aktardığı habere göre, İsrail seyahat acenteleri son birkaç günde Türkiye'ye gitmek isteyenlerin sayısının önemli ölçüde düştüğünü bildirdi. Fiyat karşılaştırma sitesi Travelist verilerine göre birkaç gün içinde Türkiye aramalarında yüzde 23 düşüş görüldü.





Bir seyahat sitesi de Türkiye'ye uçak bileti ve seyahat paketi satışlarının keskin şekilde düştüğünü kaydetti. Seyahat acentesi CEO'su Ziv Rosen “İlişkiler düzelmeye başladığından beri Türkiye İsraillilerin en çok gittiği yerler arasına girmişti. Son günlerde rezervasyonlarda yüzde 50, bilet satışlarında yüzde 30'luk ciddi bir düşüş yaşandı” dedi.





Buna karşın Türkiye'nin İsrail'de hâlâ en popüler beş seyahat rotası arasında olduğu belirtildi.