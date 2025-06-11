Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, insani yardım bekleyen sivillere ateş açtı: En az 47 kişi hayatını kaybetti /11 Haziran 2025 23:12

İsrail, insani yardım bekleyen sivillere ateş açtı: En az 47 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de yaklaşık 2 yıldır katliam ve soykırıma devam eden İsrail, bu kez de insani yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı. İsrail güçlerinin saldırısında en az 47 sivil katledildi, 200'den fazla kişi yaralandı.

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Gazze'deki soykırım uygulamalarına yaklaşık 2 senedir devam eden İsrail ordusu, katliamlarına yenisini ekledi.

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında ABD’li şirketin gıda dağıtımına giden en az 47 Filistinli'yi katletti. 200'den fazla kişi ise yaralandı.

Gazze'yi neredeyse tamamen işgal ederek ablukaya alan ve insani yardım ulaşmasını engelleyen İsrail, bir yandan Gazze halkını sürgünle tehdit ederken diğer yandan da katliamlarını sürdürüyor.

Daha önce hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını bombalayan İsrail ordusu, bu defa da insani yardım almaya giden Gazzeli sivillerin üzerine ateş açtı.

Saldırı anının görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail askerleri tarafından otomatik silahlarla hedef alınan Filistinlilerin kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor.
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