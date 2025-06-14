İsrail-İran arasında tansiyon yükseliyor! Tel Aviv’de füze yağmuru, ölü sayısı artıyor





07.07 İSRAİL'DE ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ





04.00 TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ





02.47 KATAR EMİRİ, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ





02.38 İSRAİL'DEN HAVAALANI YAKINLARINA SALDIRI





02.10 İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİNE SALDIRDI





02.00 İSRAİL'DE PATLAMA SESLERİ





01.30 İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.









01.00 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA





00.10 IRAK'A FÜZE PARÇASI DÜŞTÜ





23.59 ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK





23.57 İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZELİ SALDIRI





23.56 İRAN'DAN AÇIKLAMA





23.55 BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI





23.49 TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail dün sabaha karşı İran'a hava saldırısı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve ülkenin askeri operasyon kararlarının alındığı ve koordine edildiği Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldürüldü. Nükleer tesisin de hedef alındığı saldırılarda 9 nükleer bilimci de hayatını kaybetti. ABD, ilk etapta 'dahil değiliz' açıklaması yaptı ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde işlerin daha da kötüye gideceği mesajını verdi.İran, saldırılara en sert şekilde yanıt vereceğini duyurduktan sonra İsrail'e karşı misilleme saldırıya geçti. İsrail'in savunma sistemi 'Demir Kubbe' delindi, Tel Aviv füzelerle vuruldu. İki ülkenin karşılıklı saldırıları dünden bu yana sürüyor. Dün akşamdan bu yana İsrail'de ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi. İran'da ise toplam 78 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.İşte İsrail-İran geriliminde dakika dakika yaşananlar...İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildiİsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı. İsrail basını da İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı.İran ile İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu.İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran'ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini bildirdi.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'la ??İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan gerilimi ele aldı.Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump'la telefonda İsrail-İran gerilimini görüştü. İkili, İsrail'in İran saldırısı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.Trump, Katar Emiri'ne bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için İsrail ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.Katar Emiri Şeyh Temim de bölgede tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözümlere ulaşmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.İsrail'in İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurduğu bildirildi.Mehrabad Havalimanı'nın çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.Öte yandan uzun süredir Tahran'ın merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava savunma sistemleri de uzun süredir hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı, herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı bildirildi.İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu.İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu. Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi. Ayrıca İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.İran, İsrail'in saldırılarına karşılık Tel Aviv'e yeni dalga balistik füze saldırıları başlatırken Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ahmed Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu. İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında en az 63 İsraillinin yaralandığı bildirildi.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırılarda yaralanan 63 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu, çok sayıda yaralanma vakasının şarapneller nedeniyle olduğu ifade edildi. Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.,,Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi. İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.İsrail ordusu, İran’ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran Hava Kuvvetlerine ait askeri üslerin hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi. Açıklamada, cuma gününün erken saatlerinde, İsrail ordusunun İran Hava Kuvvetlerine ait İran’daki Hemedan ve Tebriz askeri üslerini hedef aldığı belirtilirken, saldırıda Tebriz üssünün imha edildiği kaydedildi.İran rejiminin hava savunma sistemine, insansız hava araçlarına (İHA) ve karadan karaya füze rampalarına ait onlarca hedefin vurulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceği anlatıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, İsrail'e doğru iki dalga halinde 100'den az füze fırlattığını belirtti.İran'ın gönderdiği füzelerin çoğunun engellendiğini ve hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Adraee, sayı belirtmeden az sayıda binanın hasar gördüğünü aktardı.İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusunun, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. İran'dan fırlatılan bir füzenin parçası, Irak’ın güneyinde Necef ilindeki boş bir araziye düştü.ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği belirtildi. Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği kaydedildi.Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi. Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail'e destek verdiklerini teyit etti. ABD'li yetkili, Amerikan ordu unsurlarının İsrail'e tam olarak nasıl yardım sağladığına ilişkin detaylara ise girmedi.ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.ABD, füze önleme operasyonlarına yardımcı olmak ve bölgedeki ABD üslerini daha iyi korumak için bölgedeki askeri varlıklarını İsrail'e yaklaştırdığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti.İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden, füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması "İran'ın bu kayıtları takip ederek saldırı kapasitesini artırabileceği" uyarısı yapıldı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in askeri üslerinin hedef alındığını duyurdu.Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi.Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, Durum Odası'ndaki söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımaları, ABD-İran müzakerelerinin bundan sonraki seyri ve gerilimin uluslararası yansımalarının ele alındığı belirtildi. Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.İsrail'in gece saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İran, bu akşam misillemede bulunmuştu.