İsrail-İran gerilimi altın borcu olanları vurdu!

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...





ORTADOĞU GERİLİMİ ALTINDA YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan tansiyon, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken altın fiyatları rekor seviyeye yaklaştı.





Asya piyasalarında altının ons fiyatı yüzde 0,6’ya kadar yükselerek 3440 dolar seviyesini aştı. Bu yükseliş, nisan ayında görülen tarihi zirvenin yaklaşık 50 dolar gerisinde kaldı. Hafta sonu boyunca İsrail ve İran arasında karşılıklı füze ve İHA saldırıları yaşandı.





JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

Altının bu güçlü performansında jeopolitik risklerin yanında ekonomik etkenler de rol oynuyor. ABD’nin uyguladığı agresif gümrük tarifeleri, küresel büyüme üzerindeki endişeleri artırarak altına yönelimi hızlandırdı. 2025 yılı boyunca altın yüzde 30’dan fazla değerlendi. Bu süreçte merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltarak farklı para birimlerine ve değerli metallere yönelmesi de fiyatları destekledi.





Guardian Gold Australia analisti John Feeney, “Fiyatlar hâlâ rekor seviyeye çok yakın ve jeopolitik durum göz önüne alındığında, herhangi bir gerilim artışı fiyatları daha da yukarı itecektir. Altın son dönemde güvenli liman olarak oldukça iyi performans gösterdi ve görünüşe göre pek çok yatırımcı uzun vadeli olarak ABD tahvillerinden çıkıp altına yöneliyor” ifadelerini kullandı.

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DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINA İLGİYİ ARTIRIYOR

Geçtiğimiz cuma günü altın yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, ABD'den gelen zayıf enflasyon ve istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini güçlendirmesiyle gerçekleşti. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.





GÜNCEL ONS VE DEĞERLİ METAL FİYATLARI

Pazartesi sabahı itibarıyla spot altın Singapur saatiyle 09:14'te yüzde 0,3 artarak 3441,35 dolara ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0,8 gerilemişti; bu hafta ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Gümüşte hafif bir düşüş görülürken, platin ve paladyum fiyatları yükseliş eğilimindeydi.





GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 354 TL

Çeyrek altın: 7 bin 216 TL

Cumhuriyet altını: 28 bin 731 TL

Ons altın: 3 bin 431 dolar





Yarım altın: 14 bin 431 TL

Tam altın: 28 bin 614 TL

Gremse altın: 71 bin 753 TL