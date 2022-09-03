Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, İran’ın silah ikmalinin önüne geçmek için strateji değiştirdi /03 Eylül 2022 10:40

İsrail, İran’ın silah ikmalinin önüne geçmek için strateji değiştirdi

İsrail’in, İran’ın aralarında Hizbullah örgütü de olmak üzere Suriye ve Lübnan’daki müttefiklerine silah ikmali yapmak için Suriye’de kullandığı tedarik hatlarını engellemek amacıyla bu ülkedeki bazı havaalanlarına yönelik saldırılarını artırdığı bildirildi.

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Euronews'in Reuters'e dayandırdığı haberine göre, bölgedeki diplomatik ve istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, karayollarında çıkan sorunlar üzerine İran’ın son dönemde müttefiklerine hava yoluyla silah taşımayı “daha güvenli” bulması üzerine İsrail, Tahran’ın Suriye’de kullandığı havaalanlarına daha fazla saldırı düzenlemeye başladı.

Diplomasi ve istihbarat kaynaklarına göre, İran’ın Suriye’de son dönemde bağlantılarını artırması ve burayı lojistik olarak daha fazla kullanması İsrail yönetiminde ciddi endişeler yarattı.

Son olarak İsrail’in bir İran uçağı inmeden önce çarşamba günü Halep Havaalanı’nı bir füzeyle vurduğu ardından başkent Şam'daki Havaalanı’nın yine İsrail tarafından saldırılara hedef alındığı bildirilmişti.

Buradaki bir pistin iki hafta süreyle hizmet dışı kaldığına dikkat çeken istihbarat kaynaklarına göre, İsrail hava saldırısı yine bir İran kargo uçağının piste inmesini önlemek için gerçekleşti.

İsrail ordusu tarafından şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ram Ben-Barak, ülkesinin Suriye’deki hedefinin İran’ın burada İsrail karşısında yeni bir cephe açmasını ve Lübnan’da Hizbullah’ın güçlenmesini önlemek olduğunu söyledi.

Suriye, çarşamba günü yaptığı açıklamada son hava saldırılarıyla İsrail’in “ateşle oynadığını” ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini” bildirmişti.
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