Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, İran televizyonunu vurdu! Saldırı anı canlı yayına yansıdı /16 Haziran 2025 19:24

İsrail, İran televizyonunu vurdu! Saldırı anı canlı yayına yansıdı

İsrail ordusu, İran devlet televizyonuna saldırı düzenledi. Saldırı anı canlı yayına yansırken, İran devlet televizyonu IRIB binaya saldırı düzenleneceğini bildiklerini, ancak kalıp yayın yapmayı tercih ettiklerini açıkladı.

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Reuters'in geçtiği bilgiye göre İsrail, İran Devlet Televizyonuna saldırı düzenledi. Gün içerisinde İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda İran Devlet Televizyonunun da vurulacağı söylenmişti.

Saldırı anında İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayındaydı. O anlarda canlı yayında olan Sunucu Ahar İmami'nin korkusu kameralara da yansıdı.

Saldırı sonrası İran Devlet Televizyonu binasının dışarıdan görüntüsü sosyal medyada yayıldı.


İSRAİL 'HEDEF ALACAĞIZ' DEMİŞTİ

İran Devlet Televizyonu binası saldırının ardından alevler içerisinde kalırken ekiplerin müdahaleye başladığı da öğrenildi. Gün içerisinde İsrail Ordusu İran Devletinin propaganda gücünü kırmak amacıyla devlet televizyonunu hedef alacağına dair açıklamalar yapmıştı.

İran'lı bir yayında İran Devlet Televizyonu çevresinden yaptığı yayında binayı böyle görüntüledi.

TRUMP: KONUŞMAK İÇİN TAM ZAMANI

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada aracıların İran'ın konuşmak istediğini ifade ettiklerini söyledi. Trump İran'ın ateşkes için konuşmak isterse bunun en doğru zaman olduğunu da ekledi.

'TARİHİN EN BÜYÜK SALDIRISINA HAZIRIZ'

Saldırının ardından İran Medyasında dikkat çekici yayınlar yapılmaya başladı. İran Medyasında yer alan ifadeler şöyle:

"Bu gece tarihin en büyük saldırısına hazırız. En büyük ve en yoğun füze saldırısı olacak. İsrailliler ülkeyi boşaltsın."
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