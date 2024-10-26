İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Art arda flaş açıklamalar

Saldırılardan bir kaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını belirtti.





Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.













Açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." denildi.





Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.





İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.İran medyası, gece saatlerinde İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların sona erdiğini teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi. İran"daki "askeri hedeflerin vurulduğu" belirtilen açıklamada, ordunun görevini tamamladığı kaydedildi.ABD'den üst düzey bir yönetim yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ordusunun İran'a yönelik operasyonlarına katılmadığını açıkladı. Yetkili, “İsrail'in, bir meşru müdafaa uygulaması olarak ve İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına yanıt olarak İran'daki askeri hedeflere yönelik hedefli saldırılar düzenlediğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett, yaptığı açıklamada, "Operasyon hakkında daha fazla bilgi için sizi İsrail hükümetine havale ediyoruz" dedi.Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.Hizbullah, İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu.Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, dün İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri, füze ve top mermileriyle hedef alındı.7 İsrail Merkava tankının hedef alındığı saldırılarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.Hizbullah, Safed kentinde üç yerleşim birimini iki kez, 3 askeri üssü, 2 askeri noktayı ve İsrail'in kuzeyinde bir topçu mevzisini seri roket atışlarıyla hedef aldı.Bir İsrail İHA'sı da karadan atılan füzeyle Lübnan hava sahasından uzaklaştırıldı.İsrail'in Hayom gazetesi, bunun, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.