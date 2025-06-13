Samanyolu Haber /Ekonomi / İsrail İran'ı bombaladı: Petrol fiyatları fırladı /13 Haziran 2025 06:11

İsrail İran'ı bombaladı: Petrol fiyatları fırladı

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırı düzenlmesinin ardından brent petrol fiyatlarının yükseldiği görüldü.

SHABER3.COM

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, gece saat 3 sıralarında İran'daki nükleer tesislere yönelik bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Başkent Tahran'da çok sayıda noktada patlama sesleri duyulurken, İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırının hedefinde nükleer saldırılar ve siyasetçiler olduğu ifade edildi.

Saldırıların ardından brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.
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