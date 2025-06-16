İran, üst düzey 3 yöneticisinin İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

İran Resmen Açıkladı: Üst Düzey İstihbaratçılar Hayatını Kaybetti



İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Pazar günü Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Muhammed Kazemi ile yardımcısı Hasan Mohaqiq'in öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda ayrıca bir diğer üst düzey istihbarat subayı Muhsin Bagheri’nin de hayatını kaybettiği bildirildi.



Netanyahu Daha Önce Duyurmuştu



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kazemi ve Mohaqiq’in öldürüldüğünü daha önce açıklamıştı. İran’ın doğrulaması, çatışmanın ulaştığı yüksek profilli hedeflerin boyutunu ortaya koydu.



Petrol Tesisine Saldırı: Gökyüzü Alev Aldı



Tahran’ın güneyindeki bir petrol tesisine yönelik saldırı sonrası yükselen alevler gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. İran’ın enerji altyapısını hedef alan bu saldırılar, sadece askeri değil ekonomik boyutuyla da dikkat çekiyor.



İran Gündüz Saldırılarına Başladı



İlk kez gündüz saatlerinde füze atışları gerçekleştiren İran, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir binayı vurdu. Dört kişinin yaralandığı saldırı sonrası ülke genelindeki yaralı sayısı 15’e yükseldi. Yetkililer, saldırılar sonrasında halkın sığınaklardan çıkabileceğini açıkladı.



Sivil Kayıplar Artıyor, Gerilim Derinleşiyor



İsrail’de şu ana kadar 14 kişinin öldüğü doğrulandı. İran ise toplam ölü sayısı hakkında net bir açıklama yapmamakla birlikte, Cuma gününden bu yana onlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Her iki taraf da daha büyük saldırı tehditlerini sürdürürken, sivil kayıplar artıyor.



Diplomasi Çöktü: ABD-İran Nükleer Görüşmeleri İptal



Pazar günü yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmeleri iptal edildi. ABD’li bir yetkili, Başkan Donald Trump’ın, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası suikast planını reddettiğini açıkladı. Bu açıklama, bölgede diplomatik yolların hızla daraldığını gösteriyor.



Bölgesel Savaş Endişesi Büyüyor



İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, yalnızca iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu etkileyebilecek daha geniş çaplı bir çatışmanın habercisi olarak görülüyor. Uluslararası kamuoyu, ateşkes ve diplomatik çözüm için baskılarını artırıyor.