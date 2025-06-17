Samanyolu Haber /Dünya / İsrail: 'İran'ın yeni Genelkurmay Başkanını da öldürdük' /17 Haziran 2025 10:07

İsrail: 'İran'ın yeni Genelkurmay Başkanını da öldürdük'

İsrail, gece yarısı hava kuvvetlerinin Tahran'da yaptığı saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdüklerini açıkladı.

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İsrail’in nükleer silah üretimi gerekçesiyle İran’a başlattığı saldırı ve İran’ın karşılık vermesiyle devam eden çatışmalı süreç 5. gününde devam ediyor. İsrail, İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırının ardından iki ülke birbirlerine füzeler yağdırıyor. Sabah saatlerinde İran, İsrail’e yeni bir füze dalgası başlatırken, Tebriz’de de yeni patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi’ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Tahran’ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney’e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’yi öldürdü” denildi.
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