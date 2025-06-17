İsrail: 'İran'ın yeni Genelkurmay Başkanını da öldürdük'

İsrail’in nükleer silah üretimi gerekçesiyle İran’a başlattığı saldırı ve İran’ın karşılık vermesiyle devam eden çatışmalı süreç 5. gününde devam ediyor. İsrail, İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğünü iddia etti.





İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırının ardından iki ülke birbirlerine füzeler yağdırıyor. Sabah saatlerinde İran, İsrail’e yeni bir füze dalgası başlatırken, Tebriz’de de yeni patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.





Öte yandan İsrail ordusu, İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğünü iddia etti.





İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi’ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Tahran’ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney’e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’yi öldürdü” denildi.