İsrail istihbaratı duyurdu: İran'ın misillemesi için tarih verildi

Orta Doğu'da sular durulmuyor... İsrail'in geçen haftalarda Hamas ve Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerini öldürmesinden sonra bölgede gergin bekleyiş devam ederken İsrail istihbaratından bazı kaynaklar yeni açıklamalarda bulundu...



ABD merkezli medya kuruluşu Axios'a konuşan İsrail istihbaratından bazı kaynaklar, İran'ın İsrail'e birkaç gün içerisinde saldıracağını öne sürdü. İsrail'in Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin suikastından sonra İran'ın saldırı hazırlığı içerisinde olduğu kaydedildi. Bu iddiayı konuyla ilgili bilgi sahibi iki farklı kaynak söyledi.



Bu hafta gerçekleşmesi beklenen esir ve ateşkes görüşmeleri öncesinde saldırının gerçekleşme ihtimali uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Bu haftaki görüşmelerin "ya hep ya hiç" şeklinde geçmesinin beklendiği ve bir anlaşma sağlanmasına adım atılabileceği belirtiliyordu.



İsrail istihbaratı İran'ın henüz saldırının zamanlaması ile ilgili bir karar almadığını ve İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in uluslararası kamuoyunun baskısına dayanamayarak misillemeyi erteleme ya da beklenenden daha ufak çaplı yapmasının olası olduğunu belirtti.



Cuma günü İran'ın BM temsilcisi, misillemenin uygun bir zamanda yapılacağını ve olası bir ateşkesi etkilemeyeceğini söylemişti. Dün de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmüş ve İran'ın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını öne sürmüştü.



Kaynaklar, İran'ın saldırılarının büyük çaplı olacağını ve füze ve drone ile saldırılacağını ve İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerin hedef alınacağını da iddia etti.