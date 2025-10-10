Samanyolu Haber /Dünya / İsrail kabinesi Gazze'de ateşkese onay verdi… /10 Ekim 2025 09:22

İsrail kabinesi Gazze'de ateşkese onay verdi…

İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesi için kabine toplantısını gerçekleştirmişti. Kabine ateşkesi onayladı.

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde, ev sahibinin yanı sıra Türkiye ve Katar arabuluculuğunda yapılan dolaylı müzakerelerin ardından varılan İsrail-Hamas ateşkes anlaşması bugün imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken İsrail Gazze'de sivillere saldırdı. Güvenlik kabinesi onaylamadan anlaşmanın yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Hamas da İsrail askerlerinin yarından itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda İsrail hükümeti, anlaşmanın güvenlik kabinesi tarafından onaylanmasından 24 saat sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu. Öte yandan bahsi geçen toplantının başladığı açıklandı. Anlaşma burada onaylandığı takdirde yarın aynı saatte ateşkesin ilk aşaması başlamış olacak.

İsrail hükümeti Gazze ateşkesini onayladı. Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail hükümetinin onayından geçen taslak da basına sızdı. Kararın arabuluculara bildireceği ve ateşkesin devreye girdiğinin duyurulacağı bildirilen metinde, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği iddia edildi.
