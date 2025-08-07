İsrail kabinesi Gazze'yi işgali oylamak için toplandı

Netanyahu, Fox News ile yaptığı röportajda İsrail'in 42 km uzunluğundaki şeridin tamamını kontrol altına alıp almayacağı sorulduğunda,





"Öyle yapmayı planlıyoruz" dedi ve ekledi:

İsrail basınında çıkan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bu hafta başında gergin bir toplantıda Başbakan Netanyahu'ya "Bu plan bir tuzağa bile bile düşmek gibi" dedi.





Kaynak; BBC

Birleşmiş Milletler, böylesi bir işgalin "felaket sonuçlara yol açma riski" taşıdığı uyarısında bulunmuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına almayı planladığını ve sonrasında burayı uygun şekilde yönetecek silahlı kuvvetlere devredeceğini söyledi."Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberi oluşturmak istiyoruz. Orayı yönetmek istemiyoruz. Orada bir yönetim organı olarak bulunmak istemiyoruz."İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesinin karar için toplanması öncesi "korkusuzca" tutumlarını belirtmeye devam edeceklerini söyledi.Kabine toplantısı öncesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Netanyahu Gazze Şeridi'ni "ilhak etme" amacı taşımadıklarını, bölgeyi bir geçici yönetime devretmek istediklerini söyledi.İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu'nun planlarını eleştirdi ve "Gazze'yi tamamen kontrol etme planı yeni bir savaş ve daha fazla rehinenin ölmesi demek" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Hamas "Bu plan, müzakerelerin üçüncü turunda bir anlaşmaya yakın olmamıza rağmen Netanyahu'nun neden masadan kalktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "[İsrail ilhak konusunda] danışmanlık veya tavsiye talep ederse Başkan Trump'ın kendilerine fikir vereceğine eminim. Fakat sonuçta Gazze'yi ilhak edip etmemek ancak İsraillilerin alabileceği bir karar" dedi.BBC'nin ABD'deki ortağı CBS televizyonuna konuşan Huckabee, Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmemesi gerektiğini de ekledi.Güvenlik Konseyi'nde bu hafta başında konuşan BM yetkilisi Miroslav Jenca, böyle bir adımın "son derece endişe verici" olduğunu ve hem daha fazla Filistinlinin hem de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini savunmuştu.İsrail medyasındaki haberlere göre, böylesi bir planı hayata geçirmek için on binlerce İsrail askerinin daha Gazze'ye gönderilmesi gerekecek.Planla ilgili medyada çıkan haberlere göre, başlangıç olarak Gazze Şehri'nde tam kontrol sağlanacak, bir milyon kişi güneye gönderilecek.İsrail ordusu, ayrıca Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarını ve rehinelerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kontrol altına alacak.İsrail medyası, güvenlik kabinesinin Netanyahu'nun planını onaylamasının beklendiğini belirtiyor.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 5 Ağustos'ta Netanyahu ile yaptığı toplantıda işgal planına karşı çıktı.BBC'nin Kudüs'teki Ortadoğu muhabiri Hugo Bachega Netanyahu ve ordu yönetimi arasında son plan nedeniyle gerilim yaşandığını aktarıyor.