Samanyolu Haber /Dünya / İsrail karantinaya geri dönüyor /13 Eylül 2020 22:06

İsrail karantinaya geri dönüyor

İsrail'de artış gösteren koronavirüs vakaları sonrasında karantina tedbirlerinin yeniden uygunlanmasına karar verildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

İsrail’de Koronavirüs salgının vaka sayılarının artışa geçmesi nedeni ile 18 Eylül’den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verildi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada yeniden etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye devam ediyor. İsrail’de Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları nedeni ile yeniden karantina uygulanmasına karar verildi.

Bu akşam geç saatlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 18 Eylül’den itibaren ülke genelinde 3 hafta boyunca karantina uygulanacağı belirtildi. Karantina süresince market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler dışında birçok işletmenin kapatılması ve evden çalışma sistemine geçilmesi bekleniyor. Ülkede özel eğitim veren kurumlar dışındaki tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime dönmesi planlanıyor.

İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman ise bugün yaptığı açıklamada, kısıtlamaların geri getirilmesiyle 27 Eylül’de başlayacak olan Yom Kippur'un Yahudi halkı tarafından kutlanmasına engel olunacağını belirtmiş ve istifa etmişti.

Öte yandan yaklaşık 9,2 milyon nüfusa sahip olan İsrail’de bugüne kadar 153 bin 759 kişide korona virüs tespit edilirken, bin 108 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkede son 6 gündür günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.                             
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