İsrail kararını açıkladı: Lübnan denizden de vurulacak

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah’a karşı denizden geniş çaplı bir saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Özellikle balıkçı tekneleri ve deniz araçları için tehlike oluşturacak bu saldırılara karşı Lübnanlıları uyardı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sayda kentinin kuzeyinde bulunan Avali Nehri’nden itibaren kimsenin denize açılmaması gerektiğini belirtti.







DONANMADAN YENİ SALDIRILAR

İsrail, Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonları genişletiyor. Daha önce kara ve hava saldırılarıyla hedef aldığı Lübnan’a karşı bu kez donanmayı devreye sokacağını duyurdu. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik yoğun bombardıman sürerken, denizden de yeni saldırılar bekleniyor.





LÜBNAN’A SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, Gazze’ye yönelik bir yıl süren saldırılarının ardından 23 Eylül’den bu yana Lübnan’a odaklandı. Özellikle Hizbullah’a karşı düzenlenen saldırılarda kadınlar ve çocuklar dahil 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce insan evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.