İsrail kendi askerlerini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.



İsrail ordusunun yaptığı açıklamada sabah 06.30 sularında hava kuvvetlerine ait F-15’in Han Yunus’ta saldırı düzenlediği belirtildi.



Füzelerden birisinin 'teknik sorun' nedeniyle hedeflenen bölgeye doğru gitmediği, bunun yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı binayı vurduğu belirtildi. Söz konusu binanın hedeflenen noktadan 300 metre uzakta olduğu ifade edildi.



Ordu, “Gazze'ye savaş uçaklarından on binlerce mühimmat ateşlendiğini ve buna benzer bir sorun yaşanmadığını” açıkladı.



Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.