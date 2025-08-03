Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Kızılayı vurdu: Ölü ve yaralılar var /03 Ağustos 2025 09:45

İsrail, Kızılayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, şimdi de Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı vurdu. 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı.

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Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail, Filistin halkını hem bombalarla hem de açlığa mahkum ederek öldürmeye devam ediyor. İsrail güçleri, sık sık bölgedeki insani yardım organizasyonlarını hedef alıyor.

İsrail ordusu, son olarak Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ına ait karargahı bombaladı. İlk belirlemelere göre 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

ONLARCA HASTANEYİ VURDU
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı. Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.
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