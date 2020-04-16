İsrail, korona virüste başarı sağlayan ilacı buldu

İsrail’de bir ilaç firmasının korona virüsüne karşı geliştirdiği ilacın, ağır hastalarda bile ‘yüzde 100 oranında başarı sağladığı belirtildi. Hayfa merkezli Pluristem isimli firmanın geliştirdiği ilaç, son olarak ABD’de de bir hasta üzerinde denenirken, uzmanlar ilacın umut verdiğini belirtti.







Söz konusu tedavi yönteminde, plazma bazlı bir hücre terapisi olan ilaç, çok yüksek ölüm riski altındaki altı kritik hasta üzerinde denendi. Buna göre, ilacın denendiği hastalar akut solunum yetmezliği ve enflamasyon kaynaklı komplikasyonlar yaşıyordu. Dördü, kalp ve böbrek gibi başka organ sistemlerinde de sorunlardan şikâyetçiydi.





İYİLEŞME KAYDEDİLDİ





Pluristem firmasından yapılan açıklamaya göre, ilaç bu altı hastanın altısında da olumlu etki gösterdi. Firma, ölüm beklentisi yüksek olan hastaların hepsinin bir hafta sonra hâlâ hayatta olduğunu, dördünün solunum parametrelerinde düzelme görüldüğünü, üçünün solunum cihazından çıkarılma aşamasına geldiğini açıkladı. Buna göre, altta yatan başka hastalıkları olan hastalardan ikisinin sadece solunum sıkıntıları değil, aynı zamanda klinik bulgularında da iyileşme kaydedildi.





İlacın son olarak, ABD’nin New Jersey kentindeki bir hastanede, üç haftadır yoğun bakımda entübe durumda olan bir hasta üzerinde denendiği açıklandı.