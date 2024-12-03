Samanyolu Haber /Dünya / İsrail-Lübnan hattında ateşkes işlevsiz kaldı: Hizbullah saldırdı; İsrail'den misilleme geldi /03 Aralık 2024 00:14

İsrail-Lübnan hattında ateşkes işlevsiz kaldı: Hizbullah saldırdı; İsrail'den misilleme geldi

Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes sonrası ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah tarafından yapılan roket atışına 'sert karşılık' vereceklerini belirtti. İsrail ordusu, Hizbullah'ın roketli 'uyarı' atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt verdi.

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Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı.

Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtildi.

İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah’ın yapılan ateşkes sonrası ilk kez İsrail askerlerini hedef almasına "sert karşılık" vereceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bölgeye 2 roket fırlattığı ve roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

NETANYAHU: SERT KARŞILIK VERİLECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesin ardından yaptığı roket atışına ilişkin açıklamada bulundu. Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roket atışı yapmasının "ateşkesin ciddi bir ihlali" olduğunu savunun Netanyahu, "İsrail buna sert bir şekilde karşılık verecektir" ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Ateşkesi uygulamaya devam etmeye ve Hizbullah’ın - küçük veya ciddi - her türlü ihlaline karşılık vermeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

İSRAİL HAVA SALDIRISIYLA KARŞILIK VERDİ

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roketli 'uyarı' atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Mercayun'daki Taluse, Cizzin'deki es-Serire ve Bint Cubeyl'deki Yarun, Marun er-Ras ve Hanin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusunun Mercayun'daki Taluse beldesine düzenlediği hava saldırısında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İSRAİL ATEŞKESİN 6'NCI GÜNÜNDE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.
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