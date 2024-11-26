Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı: Netanyahu'dan ilk açıklama /26 Kasım 2024 21:54

İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı: Netanyahu'dan ilk açıklama

Kanal 12 televizyonu, İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan'la ateşkes anlaşmasını onayladığını aktardı. Netanyahu, anlaşmayı bu akşam tüm kabineye sunacağını açıkladı.

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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail güvenlik kabinesinin, Lübnan'la ateşkesi onayladığını duyurdu.

İsrail güvenlik kabinesi, Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı. Görüşmede, kabine üyeleri Lübnan'da ateşkese sağlanması için ABD'nin önerdiği tasarıyı oylandı. Toplantıda ateşkes anlaşması kabul edildi.

NETANYAHU: ANLAŞMAYI BU AKŞAM TÜM KABİNEYE SUNACAĞIZ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde saldırıları sürdüreceklerini dile getirdi. "İran tehdidine" odaklanacaklarını söyleyen Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını bu akşam tüm kabineye sunacağını açıkladı.

Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de El Kassam Tugayları'nı dağıttık, Yahya Sinvar, Muhammed Deif ve örgütün üst düzey liderlerini ortadan kaldırdık ve 154 rehineyi geri getirdik. Tüm esirleri geri döndürmeye, ailelerinin dayanılmaz acılarına son vermeye ve Hamas'ın yıkımını tamamlamaya kararlıyız.

'ESAD ATEŞLE OYNUYOR'

"Batı Şeria'da yüzlerce teröristi ve terör altyapısını ortadan kaldırıyoruz; ulaşamayacağımız hiçbir yer yok. Yemen'e de güç kullanarak saldırdık. Irak'tan çok sayıda insansız hava aracı saldırısını engelledik. Suriye'de Lübnan'a silah sevk etme girişimlerini sistematik olarak engelliyoruz. Esad bunu anlamalı; ateşle oynuyor.

Hizbullah bize Lübnan'dan saldırmayı seçti. Bir yıl önce Hizbullah, bugün olduğu örgüt değildi. Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük. Hasan Nasrallah'ı ve grubun üst düzey liderlerini, sınırlarımıza yakın terörü ve altyapısını ortadan kaldırdık. Lübnan genelindeki stratejik merkezleri hedef aldık. Beyrut yanıyor."
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