Samanyolu Haber /Dünya / İsrail-Lübnan savaşı büyüyor: Kadın ve çocuklar öldü /17 Ağustos 2024 10:39

İsrail-Lübnan savaşı büyüyor: Kadın ve çocuklar öldü

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi öldü.

SHABER3.COM

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.
 
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail-Lübnan savaşı büyüyor: Kadın ve çocuklar öldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:23