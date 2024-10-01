İsrail Lübnan'a kara operasyonu başlattı

Sivillere "güneye geçmeyin" uyarısı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yoğun çatışmalar yaşandığını belirterek Lübnanlı sivillere "Kendi güvenliğiniz için kuzeyden Litani Nehri'nin güneyine araçlarla yolculuk yapmayın" uyarısında bulundu.

Lübnan ordusu çekildi

Hizbullah'ın yanında güçsüz bir yapı olan Lübnan ordusunun İsrail askerinin sınırı geçmesinden önce "pozisyon değiştirdiği" ve bölgeden uzaklaştığı bildirilmişti.

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

İsrail gece saatlerinde ayrıca Suriye'ye de hava saldırısı düzenledi. Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'daki bir noktaya yönelik saldırıda üç sivilin öldüğünü, dokuz kiinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan'dan ateşkes talebi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ABD ve Fransa'nın önerisi kapsamında ateşkes çağrısında bulundu, İsrail'den saldırıları durdurmasını istedi. Resmi olarak İsrail Lübnan'la savaş halinde değil, IDF Hizbullah'ı hedef aldığını söylüyor.

İsrail ordusu (IDF) yaklaşık iki hafta süren yoğun hava bombardımanının ardından gece saatlerinde kara birlikleriyle Lübnan'a girdi.IDF'den yapılan açıklamada, kara birliklerinin hava ve topçu ateşi desteğiyle Lübnan'ın güneyinde, sınırdaki Hizbullah hedeflerine nokta operasyonları düzenlediği, operasyonun "hedefli ve sınırlı" olacağı kaydedildi.Açıklamada, hedef alınan bölgedeki Hizbullah güçlerinin İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlere "doğrudan tehdit oluşturduğu" belirtildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA, Salı günü Ayn el Helva kampına düzenlenen İsrail hava saldırısında, aralarında El Aksa Şehitleri Tugayı'nın Lübnan komutanı Minir Makda'nın oğlu Hasan Makda'nın da bulunduğu 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletlerin (BM) çatışmalar öncesine dayanan verisine göre kampta 55 bin kişi kalıyordu. Lübnan genelindeki 12 mülteci kampı 200 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyor.NNA'nın haberine göre sınırdaki yerleşimlere yönelik İsrail topçu ateşinde de aynı aileden en az ikisi çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi.Bölge sakinleri yoğun topçu atışları ve helikopter sesleri duyduklarını aktarırken Hizbullah'tan İsrail'in kara saldırısına "hazır oldukları" açıklaması geldi. Geçen Cuma günü Beyrut'ta öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah halka hitaben yaptığı son televizyon konuşmasında İsrail'in kara operasyonu hazırlıklarına ilişkin, "Keşke bunu yapsalar. Onların tehdit olarak gördüğü şeyi biz fırsat sayıyoruz. Geçen 11 ayda buna hazırlandık" demişti.Haberde, İsrail'in hava saldırısını işgal altındaki Golan tepeleri yönünden savaş uçakları ve SİHA'larla düzenlediği kaydedildi.İsrail son yıllarda Suriye'ye buna benzer yüzlerce saldırı gerçekleştirdi, hemen hiçbiri için herhangi bir açıklama yapmadı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav gallant ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinde "sınır bölgesindeki saldırı altyapısının" yok edilmesini desteklediklerini söyledi.İran'ı "uzak durması" yönünde uyaran Austin, "İsrail'e saldırırsa bunun Tahran için ağır sonuçları olacağı" vurgusu yaptı.Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin İsrail'e karşı savaşması için Lübnan'a "herhangi bir askerî güç göndermediğini" açıklamıştı. İran şu ana dek Hizbullah'ın ağır kayıpları karşısında büyük ölçüde sessiz kaldı. Uzmanlar doğrudan çatışmalara dahil olmak istemeyen Tahran'ın seçeneklerinin sınırlı olduğu görüşünde.ABD ve Fransa diplomasiye şans vermek için 21 günlük ateşkes önermiş, İsrail bu teklifi reddetmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı 17 Eylül'den beri İsrail saldırıları sonucu bin kişinin öldüğünü bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de 200 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğunu, 100 bin kişinin de Suriye'ye kaçtığını açıkladı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "İşgal görmek istemiyoruz" diyerek gelişmelere tepki gösterirken Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık açıklaması geldi.