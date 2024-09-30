Samanyolu Haber /Dünya / İsrail kara saldırısına başladı, Lübnan askerleri geri çekildi /30 Eylül 2024 22:39

İsrail kara saldırısına başladı, Lübnan askerleri geri çekildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan sınırında operasyon yapacağını duyurdu. ABD'nin açıklamasında operasyonun 'kısıtlı' olacağı belirtilirken, Hizbullah hedeflerini kapsayacağı savunuldu. Lübnan askerleri ise 5 kilometre içeriye çekildi.

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İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan sınırında operasyon yapacağını duyurdu. ABD'nin açıklamasında operasyonun 'kısıtlı' olacağı belirtilirken, Hizbullah hedeflerini kapsayacağı savunuldu. ABD cephesinden gelen açıklamanın ardından, İsrail medyası, topçu ve tank birliklerinin Lübnan'ın güney kentlerini vurmaya başladığı öne sürüldü.

ABD'nin açıklamasında "İsrail, Lübnan sınırında kısıtlı operasyonlar yapacağını bilirdi. Bunlar Hizbullah altyapısına odaklanmış ve sınırlı olacak" denildi.

LÜBNAN ORDUSU ÇEKİLİYOR

Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.

Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
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