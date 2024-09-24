Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Lübnan'a ölüm yağdırıyor! 558 can kaybı, 1835 yaralı /24 Eylül 2024 16:39

İsrail Lübnan'a ölüm yağdırıyor! 558 can kaybı, 1835 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in iki gündür Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 558 kişinin hayatını kaybettiğini, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Abdinasir Abubakar, ülkedeki bazı sağlık kuruluşlarının da bombalandığını söyledi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız sürdürdüğü Gazze saldırılarının ardından odağı artık Lübnan'a döndü. Geçtiğimiz hafta Lübnan'a çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırıların arkasından İsrail ile Lübnan arasında karşılıklı hava saldırıları başladı.

Reuters'ın aktardığına göre Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 558'e yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu bilgisi verildi. 50 çocuk ve 94 kadının öldüğü saldırılarda yaralıların sayısının da 1835'e yükseldiği ifade edildi.

'SAĞLIK KURULUŞLARI VURULDU'

Lübnan'daki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Abdinasir Abubakar, ülkedeki bazı hastanelerin, binlerce yaralıya bakmak durumunda kaldığına işaret ederek dün dört sağlık çalışanının da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Abubakar, "Bazı sağlık kuruluşlarının, hatta ambulansların da vurulduğunu gösteren bazı kanıt ve belgelere sahibiz" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh de daha fazla Lübnanlının evlerinden ayrılmasının beklendiğini, bu bağlamda kurumun başkent Beyrut ve Bekaa vadisi çevresinde yerinden edilmiş kişiler için kalacak yerleri tespit etmeye çalıştığını bildirdi. On binlerce kişinin saldırılar sebebiyle yerinden edildiğini anlatan sözcü, bu sayının artmasını beklediklerini ifade ederek, "Durum son derece endişe verici. Çok kaotik; hükümete destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
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