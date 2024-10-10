Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Lübnan'da Türk askerinin bulunduğu BM üssüne ateş açtı /10 Ekim 2024 22:16

İsrail, Lübnan'da Türk askerinin bulunduğu BM üssüne ateş açtı

UNIFIL, İsrail ordusunun saldırılarında 2 askerin yaralandığını bildirdi. İsrail'in hedef aldığı yerleşkede, Türk askerlerin görev yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun yerleşkeyi hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurdu. UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta devam eden gerginliğe işaret edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah ile çatışmalara girdiği belirtildi. UNIFIL'ın Ras Nakura'daki karargahı ve çevresinin birçok kez hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Ras Nakura'da UNIFIL karargahındaki bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirildi.

Tank ateşinin gözlem kulesine doğrudan isabet ettiğine dikkati çekilen açıklamada, yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.

İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Lebbune'de de UNIFIL mevsizine ateş açtığına işaret edilen açıklamada, barış gücü askerlerinin bulunduğu sığınağın girişinin vurulduğu, araçlara ve bir iletişim sistemine zarar verildiği aktarıldı.

'KAMERALAR KASITLI OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKILDI'

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının UNIFIL mevzisi içinde yer alan sığınağın girişine kadar yaklaştığı belirtildi. İsrail askerlerinin dün de kasıtlı olarak çevre izleme kameralarına ateş açarak bunları devre dışı bıraktığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail ordusuna ve tüm taraflara Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve mevkilerinin güvenliğini sağlama ve dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı.

ÜSTE TÜRK ASKERLER GÖREV YAPIYOR

Öte yandan DW Türkçe ise, Nakura'daki üste iki Türk askerinin de görev yaptığını bildirdi. DW Türkçe'nin telefonla ulaştığı UNIFIL İletişim Sorumlusu Dany Ghafary olayda yaralananların Türk askerleri olmadığını belirtti. "Türk askerleri iyi" diyen Ghafary, yaralı personelin Endonezya askeri olduğu bilgisini verdi.
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