İsrail, Lübnan'daki UNIFIL üssünü vurdu: İtalya açıklama bekliyor

Euronews'te yer alan habere göre İsrail'e ait bir top mermisi, Lübnan'ın güneyindeki Şama kentindeki UNIFIL üssünün spor salonuna düştü ancak patlama meydana gelmedi. İlk belirlemelere göre olay bir kazadan ibaretti.



İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, olayı kınayarak, barış gücüne yönelik son saldırıların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.



Tajani, yaşananlara açıklık getirmek için İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile görüştüğünü söyledi.



Tajani, "Ayrıca, savaşmak için değil, barışı sağlamak için orada bulunan İtalyan askerlerinin daha iyi korunması talebimi de yineledim" diye ekledi.



Dışişleri Bakanı ayrıca, olayla ilgili derhal soruşturma yapılacağının kendisine bildirildiğini söyledi.



Üsse 155 mm'lik bir top mermisi isabet etti ancak patlamadı, bu da önemli bir hasarın oluşmasını engelledi.



İlk incelemeler, merminin muhtemelen daha kuzeydeki bir hedefi vurmak için atıldığını ancak hedefin kısa kalarak İtalyan üssüne isabet ettiğini gösteriyor.



İki bakan görüşmede ayrıca, özellikle İsrail ile İran arasındaki gerginliğin yoğunlaşması halinde bölgedeki olası riskleri ele aldı.



Tajani, Gazze'de şiddetin sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere barışçıl bir çözüm umudunu dile getirdi.