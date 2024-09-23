İsrail, Lübnan'ın güneyini ateş altına aldı: 50 ölü, 300 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin yaralandığını belirtti.







Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere yer verildi.







Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.





Ölü ve yaralılar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunuyor.





NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.





Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.





Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.