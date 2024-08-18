Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2'si çocuk 10 kişiyi öldürdü /18 Ağustos 2024 08:53

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2'si çocuk 10 kişiyi öldürdü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cumartesi günü erken saatlerde ülkenin güneyine düzenlediği saldırıda ikisi çocuk toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Saldırıda ölenlerin Suriye uyruklu kişiler olduğu belirtildi.

Euronews'in haberine göre, Nebatiye kentine bağlı Vadi el-Kafur kasabasındaki olayda ölenlerin Suriye uyruklu kişilerden oluştuğu, bölgenin hem sanayi hem de sivil yerleşim alanı olarak kullanıldığı belirtildi.

Saldırı, Gazze işgalinin başladığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üsleri ile İsrail arasında kayıtlara geçmiş en ölümcül vaka olarak değerlendiriliyor.

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarının Gazze'de ateşkes sağlanana kadar devam edeceğini taahhüt ediyor.

Vadi el-Kafur'daki son bombardımanda beş kişinin yaralandığı, ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını söyledi.

Olay yerinin yaşandığı yerde mezbaha işleten Muhammed Şuayib isimli bir kişi, bölgede tuğla, metal ve alüminyum fabrikalarının ve bir mandıranın bulunduğunu, ayrıca sivil yerleşim birimlerinin yer aldığını aktardı.

Saldırıda üç yeğenini kaybettiğini söyleyen bir başka kişi ise, İsrail'in iddia ettiği gibi bombalanan arazide silah depolarının olmadığını, aksine inşaat malzemelerinin üretildiğini belirtti.

Hizbullah, İsrail'in saldırısına misilleme olarak Ayalet HaShahar köyüne bir dizi roket fırlatıldığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2'si çocuk 10 kişiyi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:33:21