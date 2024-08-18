İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2'si çocuk 10 kişiyi öldürdü

Saldırıda ölenlerin Suriye uyruklu kişiler olduğu belirtildi.
Euronews'in haberine göre, Nebatiye kentine bağlı Vadi el-Kafur kasabasındaki olayda ölenlerin Suriye uyruklu kişilerden oluştuğu, bölgenin hem sanayi hem de sivil yerleşim alanı olarak kullanıldığı belirtildi.
Saldırı, Gazze işgalinin başladığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üsleri ile İsrail arasında kayıtlara geçmiş en ölümcül vaka olarak değerlendiriliyor.
Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarının Gazze'de ateşkes sağlanana kadar devam edeceğini taahhüt ediyor.
Vadi el-Kafur'daki son bombardımanda beş kişinin yaralandığı, ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını söyledi.
Olay yerinin yaşandığı yerde mezbaha işleten Muhammed Şuayib isimli bir kişi, bölgede tuğla, metal ve alüminyum fabrikalarının ve bir mandıranın bulunduğunu, ayrıca sivil yerleşim birimlerinin yer aldığını aktardı.
Saldırıda üç yeğenini kaybettiğini söyleyen bir başka kişi ise, İsrail'in iddia ettiği gibi bombalanan arazide silah depolarının olmadığını, aksine inşaat malzemelerinin üretildiğini belirtti.
Hizbullah, İsrail'in saldırısına misilleme olarak Ayalet HaShahar köyüne bir dizi roket fırlatıldığını açıkladı.