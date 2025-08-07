Samanyolu Haber /Dünya / İsrail medyası: İsrail Gazze'yi işgal ettikten sonra bir 'ordu devleti' kuracak /07 Ağustos 2025 10:20

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımın şeridin tamamına genişletilmesine dair plan bugün güvenlik kabinesinde görüşülecek. Ortaya atılan bir iddiaya göre ise İsrail, Gazze Şeridi’ni işgal edebilmesi halinde bölgede bir ordu devleti kuracak.

İsrail’de bugün güvenlik kabinesi Gazze Şeridi’nin tamamını işgal ederek genişletilmesini görüşecek. Bahsi geçen önerinin kabineyi böldüğü iddiaları kamuoyunda dolaşırken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’de plana karşı çıkanların başında geliyor.

Halktv'de yer alan habere göre ordu, önerilen operasyonun Gazze’de tutulan İsrail askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle plana karşı çıkarken hükümet ise ordunun endişelerini dikkate almayarak emirlerin uygulanmasını istiyor.

İsrail ordusunun henüz işgal etmediği, Gazze’de bulunan yaklaşık yüzde 20’lik bir alanın da işgal edilmesini kapsayacak planda bölgede ne yapılacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı.

ORDU DEVLETİ KURACAKLAR
İsrailli Maariv gazetesinin haberine göre ise İsrail ordusu Gazze’deki işgalinde başarılı olması halinde bölgede bir ordu devleti kuracak. Bu planın, Netanyahu hükümetinde aşırı sağcı bakanların defalarca dile getirdiği Filistinlilerin bölgeden tehcir edilip yasa dışı yerleşim yerleri kurma planı kapsamında olup olmadığı ise henüz belli değil.

Kabineye sunulan plan kapsamında İsrail ordusunun onaylanmadan sonra saatler içerisinde Gazze Şeridi’ni çevreleyeceği ve 2-3 ay içerisinde yasadışı işgalin tamamlanmasını beklediği aktarıldı. Ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bölgenin Filistin direnişi tarafından yoğun şekilde mayın ve bubi tuzaklarıyla donatıldığına dikkat çekerek söz konusu planın ordu için bir “tuzak” olduğunu söylediği aktarılmıştı.

IDF’NİN PLANLARI TERSE DÖNDÜ
Ordu ise Hamas’ın görüşme masasına geldiğini ve anlaşmaya varılabileceğini savunmayı sürdürüyor, ülkedeki güvenlik kaynaklarına göre Hamas artık İsrail’e stratejik bir tehdit oluşturmuyor, bu kapsamda IDF de askerlerin bir kısmını Gazze’den geri çekmişti. Ancak Netanyahu’nun soykırımı genişletme önerisi ordunun planlarını alt üst etti.
