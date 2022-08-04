İsrail medyasından Erdoğan ve Suriye operasyonu analizi: Seçimi işaret etti

İsrail’in köklü medya kuruluşlarından Jerusalem Post, son dönemde Suriye’ye askeri operasyon hazırlığı içerisinde olan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kapsamlı bir analiz hazırladı.







Ankara’nın yeni bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğunu yazan İngiliz gazeteci Neville Teller imzalı makalede, “Erdoğan’ın yeni Suriye operasyonu ve sonuçları” başlığını kullanırken, “İran ve Rusya, Erdoğan’ın 2016’da Trump ile yaptığı anlaşmadan memnun değil ve her iki ülke de böyle bir operasyona karşı uyarıda bulundu” denildi.





Erdoğan’ın 19 Temmuz’da Tahran’da Rusya ve İran liderleriyle bir araya geldiğini ve Suriye’ye olası bir operasyonu gündeme getirdiğini yazan Teller, “Erdoğan, o görüşmelerde yeni planı için destek elde edemedi” yorumunu yaptı.





İsrail medyasında yayınlanan analizde, “Erdoğan’ın güney sınırındaki maceralarında her zaman gizli bir motivasyon var. Planı Suriyeli mültecileri oluşturulacak güvenli bölgelere göndermek. Fakat mülteciler çatışmaların yoğun olduğu bir bölgeye gitmek istemiyor. Eğer Erdoğan planını uygulamaya koyarsa, 2023’te yapılacak seçimlere daha güçlü girebilir” yorumunu yaptı.