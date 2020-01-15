İsrail Mısır'a doğal gaz sevkiyatına başladı

İsrail, Doğu Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası Leviathan'dan Mısır'a doğal gaz sevkiyatına başladı. Leviathan'dan doğal gaz çıkaran konsorsiyumda yer alan İsrail enerji şirketi Delek tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Mısır'a doğal gaz ihracatının gece başlatıldığı belirtildi. Delek CEO'su Jossi Abu, bunun "Ortadoğu'daki enerji sektöründe yeni bir dönem" olduğunu söyledi.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Abu, "Leviathan'dan Mısır'a yapılan doğal gaz ihracatı hem İsrail'in hem de Mısır'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak, bölgesel istikrarı destekleyecek ve bölgesel enerji merkezi olarak Mısır'ın rolünü güçlendirecek" şeklinde konuştu.





1979'da İsrail'le barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülke olan Mısır, böylelikle komşusundan ilk kez doğal gaz ithal edecek.





Mısır'ın ardından en kısa sürede Ürdün'e de doğal gaz sevkiyatına başlanması planlanıyor.





Sevkiyat gecikmeli başladı





Leviathan sondaj platformunun kıyıya yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunması, çevreye ve sağlığa zararlı olabileceği konusunda endişeler oluşturdu. İsrail Çevre Bakanlığı'nın da bu yöndeki kaygıları nedeniyle sevkiyata bir hafta geç başlandı. Bakanlığın, projenin sahilde yaşayanların sağlığını tehdit etmeyeceği yönündeki açıklamalarının ardından sevkiyata yeşil ışık yakıldı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in Mısır'a doğal gaz satılması için resmi izni verdiği 17 Aralık'ta açıklanmıştı. Delek'ten daha önce yapılan açıklamalara göre ise sevkiyata 1 Ocak'ta başlanması planlanıyordu.





İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanına yaklaşık 130 kilometre mesafedeki ve yaklaşık bin 700 metre derinlikteki Leviathan doğal gaz sahası 2010 yılında keşfedildi. Leviathan'ın 535 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bölgede doğal gaz çıkaran konsorsuyumda, ABD merkezli Noble ile İsrailli Delek ve Ratio Oil Exploration şirketleri yer alıyor. Özel sektör tarafından finansmanı sağlanan proje şimdiye kadar yaklaşık 3 milyar 400 milyon euroya mal oldu. Konsorsuyum, geçen sene 10 yıl içinde 64 milyar metreküp gaz tedariki için Mısır şirketi Dolphinus ile 15 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.





İsrail'e ait 2013 yılında üretime başlanan Tamar sahasında, 238 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. İsrail, bu doğal gaz sahaları ile enerji konusunda bağımsızlığını kazanmayı hedefliyor.



