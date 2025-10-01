İsrail müdahale etti: Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladı!

İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.





İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçti. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.





Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.





Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, "Misyonumuzun belirleyici bir anına yaklaşıyoruz. Şu anda, İsrail'in askeri ablukasına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede çok fazla gemi olduğunu aktaran Avila, bu durumun İsrail’in filoyu durdurma planlarıyla örtüştüğünü belirtti.





Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" dedi.





Küresel Sumud Filosu yaptığı açıklamada, İsrail donanmasının Gazze'ye doğru ablukayı delmek için seyreden gemileri kuşatması nedeniyle gemilerinin çoğundan canlı yayınların kesildiğini duyurdu.





Müdahalenin İsrail savaş gemilerinin iletişimi engellemesi ve konvoyu durdurmak için harekete geçmesi sırasında gerçekleştirildiği aktarıldı.





İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu’nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" dedi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu’nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri ele geçirmeye başladı.





"GEMİLERE ASKERİ PERSONEL ÇIKTI"

Filonun sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.





Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.





İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.





Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.