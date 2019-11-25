Samanyolu Haber /Dünya / İsrail o ismi sınır dışı etme kararı aldı /25 Kasım 2019 23:55

İsrail o ismi sınır dışı etme kararı aldı

İsrail, İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir'i sınır dışı etti. Sınır dışı sebebi ise Shakir'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek vermesi olarak açıklandı.

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İsrail'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir İsrail'i terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan İsrail'den sınır dışı edilen ilk kişi oldu.

Euronews'in haberine göre, Suriye, Bahreyn ve Mısır'dan sonra İsrail'in de kendisini kara listeye aldığını vurgulayan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerikalı temsilcisi Shakir, sessiz kalmayacağını söyledi.

Omar Shakir, 8 gün boyunca 6 Avrupa ülkesi hükümeti ve Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'in Filistin'e uyguladığı sistematik baskıyı anlatacağını söyledi.

İsrail yasaları, "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek vermeyi suç sayıyor ve bu suçu işleyen yabancıların İsrail'e girişini engelliyor.
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