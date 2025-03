İsrail: 'Ordumuz Suriye'de süresiz olarak kalmaya hazır'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, dün İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na (Şeyh Dağı) yaptığı ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail'in Suriye'deki işgalinin 'süresiz' olacağının mesajını verdi.





The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, konuşmasında Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin başkanı Muhammed el Colani'ye (Ahmed el Şara) atıfta bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "El Colani, Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda gözlerini açtığı her sabah İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kendisini Hermon'un zirvesinden izlediğini görecek, Golan ile Celile'de yaşayan insanları onu ve cihatçı dostlarının tehditlerinden korumak için burada ve Suriye'nin güneyindeki tüm güvenlik alanında olduğumuzu hatırlayacak" ifadelerini kullandı. "IDF, sınırsız bir süre boyunca Suriye'de kalmaya hazır" diye konuşan İsrail Savunma Bakanı, "Hermon'daki güvenlik bölgesini tutacağız ve Suriye'nin güneyindeki güvenlik alanının silah ve askerden arındırıldığından, silah ve tehditlerden azade olduğundan emin olacağız" açıklamasında bulundu.





'YAKLAŞIK 40 HEDEFE SALDIRI DÜZENLENDİ'

Suriye topraklarının derinliklerinde iki İsrail ordusu karakolunun olduğuna işaret eden Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail hava kuvvetlerinin bölgede yaklaşık 40 hedefe saldırı düzenlediğini söyledi. Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz" diye konuştu. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in Gazze'de rehinelerin de bulunduğu bölgelere 'asla' saldırmayacağını da söyleyerek İsrailli rehinelerin 'kutsal' olduğunu ileri sürdü.





HAARETZ: İSRAİL, EK İLERİ KARAKOLLAR İNŞA EDİYOR

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri de Suriye topraklarında uzun süre kalmak için hazırlık yapıyor. Haberde, bunun Şam'daki HTŞ yönetiminin silahlı güçleri ile arada yeni 'güvenlik alanlarının' yaratılmasını gerektirdiği ifade edildi.





Buna göre, orduya, Benjamin Netanyahu hükümetinin direktifleri doğrultusunda, Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafe içinde toplanmasını engelleme görevi verildi. Buna ek olarak, ordu, sınırdaki tampon bölge boyunca ek ileri karakollar inşa etmek için hazırlıklara başladı. Haaretz'in paylaştığı bilgilere göre, İsrail ordusu, iki ülke arasındaki sınır çitinden Suriye'nin 5 kilometre içine kadar olan alanı kontrol ediyor. Üç İsrail tugayı burada konuşlanmış vaziyette. Tugayların buradaki amacının 'pek çok diğer şeyin yanı sıra İsrail'e yönelik olası sızmaları engellemek' olduğu ifade ediliyor. İsrail ordusu, 8 kilometrelik bir alanda ikamet edenler hariç Suriyelilerin bu bölgeye girmesine de engel oluyor.





İsrail ordusu, buna ek olarak, sınırdan itibaren yaklaşık 15 kilometrelik bir alanı 'güvenlik alanı' olarak belirlemiş durumda; İsrail ordusu, Suriye ordusunun buraya girmesine izin vermiyor. İsrail, Suriye güçlerinin sınıra 65 kilometrelik mesafede bulunan alan içinde füze ve fırlatma rampası gibi uzun menzilli silahlar bulundurmasına da engel oluyor. İsrail, şimdi polis güçlerinin sınırdan 15 ila 65 kilometre mesafede bulunan alana girmesini de istiyor.