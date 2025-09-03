Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu Gazze'yi kuşattı: Halk sahil şeridine sıkıştı, can kaybı artıyor /03 Eylül 2025 12:44

İsrail ordusu Gazze'yi kuşattı: Halk sahil şeridine sıkıştı, can kaybı artıyor

İsrail ordusu, yoğun bombardıman altındaki Gazze kentini tamamen kuşatma altına aldı. İsrail güvenlik kaynakları, şehrin işgal sürecinin kısa sürede tamamlanamayacağını belirtirken, Filistinli sağlık yetkilileri son 24 saatte 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu Kanal 12’nin aktardığına göre, Gazze’nin işgalinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi beklenmiyor. Kara harekâtı 30’uncu gününe girerken, İsrail ordusu hava ve topçu saldırılarını artırdı. Saldırılar, konut bölgeleri ile sığınmacı çadırlarını hedef aldı.

CAN KAYBI ARTIYOR
Filistinli kaynaklar, 119 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında yardım bekleyen 24 sivil ile gazeteciler Resmi Salim ve Ayman Heniye’nin bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, İsrail'in işgal planını devreye sokmasının ardından artırdığı saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda. 

İsrail saldırıları sonrası Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, kentin batısında sahil kıyısına kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Uluslararası yardım kuruluşları, bölgede güvenli bir alan bulunmadığını vurguluyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze’nin toplu halde tahliyesini 'imkânsız' olarak niteledi ve bu planların 'uygulanamaz' olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İsrail ordusu Gazze’yi 'tehlikeli çatışma bölgesi' ilan ederek, sivillerin tahliyesinin kaçınılmaz olduğunu duyurdu. Ancak Kızılhaç, bu tür bir toplu tahliyenin mümkün olmadığını vurguladı.

Bugün itibarıyla Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyondan fazla insan, savaş sırasında en az bir kez yerinden edilmek zorunda kaldı.

GAZZELİLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 16'sı çocuk 89 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespitine yer verilmişti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını" belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi de yaralandı.
