İsrail ordusuna 'Suriye'de kalma emri' verildi!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisi Suriye konusunda alınan kritik kararı duyurdu. Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail birliklerine kış boyunca başkent Şam'a bakan stratejik bir yer olan Hermon Dağı'nda kalmaya hazırlanmaları talimatını verdi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre açıklamada “Suriye'de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı'nın zirvesinde kalmamız güvenlik açısından büyük önem taşıyor” denildi.





İsrail basınının aktardığına göre Katz, dün İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve diğer üst düzey subaylarla yaptığı değerlendirme sırasında bu emri verdi.





HERMON DAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgedeki kaynaklar ve dağın kendisi su kullanımı için bölge halkları tarafından çok tartışılıyor. Hermon Dağı ayrıca "karlı dağ", "gri saçlı dağ" ve "kar dağı" olarak da adlandırılıyor.





İsrail'de "ulusun gözleri" olarak da biline, dağ stratejik olarak da oldukça önemli çünkü yüksekliği, onu ülkenin birincil stratejik erken uyarı sistemi için ideal kılıyor.



