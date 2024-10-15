Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusunda alarm! /15 Ekim 2024 09:37

İsrail ordusunda alarm!

İsrail, son 24 saatte çoğunluğu Lübnan'da, 125 askerinin yaralandığını duyurdu. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.

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İsrail ordusu, son 24 saatte, çoğu Lübnan'da olmak üzere, 125 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerinin sayısının 2 bin 344'ü karadan olmak üzere, 4 bin 858'e yükseldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre son 24 saatte çoğu Lübnan'da olmak üzere 125 İsrail askeri yaralandığı aktarılırken bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, dün Hizbullah'ın gönderdiği bir insansız hava aracının İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düşmesi sonucu 61 askerin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 352'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 739 askerinin öldüğünü duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'da başkent Beyrut ve diğer bölgelere yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 309'a, yaralı sayısı da 10 bin 782'ye çıktı.
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