İsrail ordusunda üst düzey istifa

İsrail basınının duyurduğu habere göre, İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. İsrail Ordu Radyosu, istifanın "kişisel nedenlerle" gerçekleştiğini öne sürdü.



Yadai'nin istifa ettiği ve istifasının Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı bildirildi. Son 3 yıldır kara kuvvetleri komutanlığı görevini yürüten Komutanın yerine kimin geleceği ise henüz belirlenmedi.



7 Ekim’den bu yana Gazze’de sürdürülen kanlı saldırıların ve Filistin halkına yönelik soykırımın uygulayıcılarından biri olan Yadai’nin Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sevdiği isimlerden biri olduğu söyleniyordu. İsrail ordusu içinde Yadai için "geleceği parlak" isimlerden biri olduğu bilinmekteydi.